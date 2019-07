سما المصري تتنازل عن الدعوى القضائية التي رفعتها ضد ريهام سعيد

View this post on Instagram

تنازلت اليوم عن الدعوي الذي تقدمت بها ضد ريهام سعيد في شهر فبراير ٢٠١٩ والدعوي تحمل رقم ١٩٦٦ عرائض النائب العام برقم ٢٢٤١ لسنه٢٠١٩ إداري قسم الجيزه بسبب قيامها بتحريض صفحات تابعه لها بنشر صور وفيديوهات خاصه بي دون وجه حق وفبركه صور خاصه بي وتركيبها وليست صور صحيحه والسب والقذف في حقي والتشهير بي وقد تم التحقيق في الشكوي من قبل النيابه العامه الاسبوع الماضي واحالتها للنظم والمعلومات ومباحث النت للفحص ومن المقرر استدعاء ريهام سعيد الايام القادمه للإدلاء باقوالها ولكن بعد مرضها قررت اليوم التنازل عنها لأنها مريضه….هي اذتني واذت ستات غيري كتير بس انا خلاص مسامحاها لانها طلبت من الناس يسامحوها وهي في محنه مرضها وكل اللي اقدر اقوله ربنا يسامحها ويشفيها عشان خاطر ولادها وابنها الصغير…ربنا يعافيها ويعافي جميع المرضي ياارب…العفو عند المقدره.