سما المصري تثير الجدل بفيديو حلاقة.. ومن وصفت بـ “شوال الرز”؟

اثارت الفنانة سما المصري الجدل بنشرها صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام ، وهي تحلق شعر أحد الأطفال.

وظهرت سما المصري في الصورة وهي ترتدي فستان قصير بينما كانت تحلق لاحد الاطفال.

وعلقت سما المصري على الصورة قائلة: “انت لحقت توصي وتبلغ وتدفع عشان تشيل الفيديو اللي انا عملته ضدك ياتركي ياطال عمره انت من علي قناتي؟ انت لحقت؟…طب تمااام انا هاعرف ارجع الفيديو تاني وانفخك تاني ياشوال الرز انت..اتقل…دي صوره من الفيديو وهارجعه باذن الله بتشيل الفيديو؟؟ طب اهو”.

وكانت سما المصري قد نشرت فيديو عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب ولكنه تم حذفه بعدها بدقائق.