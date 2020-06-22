عقدت المحكمة الاقتصادية في مصر يوم السبت الماضي ثاني جلسات محاكمة الفنانة ” سما المصري ” بتهمة التحريض على الفسق والفجور .

وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة يوم ال 27 من شهر يونيو الجاري .

وشهدت الجلسة حضور سما المصري مرتدية عباءة سوداء وفوقها النقاب الكامل خشية التصوير .. وخيرها القاضي بخلع النقاب وارتداء الكمامة الطبية .

وفي دفاعها عن نفسها قالت سما المصري : ” أنا أرتدي ملابس مثل التي ترتديها كل الفتيات والنساء .. الناس كلها بتلبس مايوهات مجتش عليا أنا ” .

واستكملت هي ودفاعها مستشهدين بمواقف لكلا من الفنانتين رانيا يوسف وغادة عبد الرازق .. حيث كانت غادة عبد الرازق منذ سنوات بثت مقطع فيديو ظهر فيه جزء حساس من جسدها .

وكذلك استعان بصور لفستان رانيا يوسف الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي .. وإن كليهما لم يتعرضا للمعاقبة أو المحاكمة .

كما أنكر دفاع سما المصري جريمة التحريض على الفسق ونشرها مقاطع خادشة للحياء .. وأن هناك فنانات أخريات يرتدين ملابس كالتي ترتديها سما ولا يتعرضن للمساءلة .. إلا أن القاضي قرر استمرار حبسها وتأجيل القضية .