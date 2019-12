سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس.. وما علاقة مسعود اوزيل؟

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

اللاعب التركي مسعود اوزيل كان بيحتفل بالكريسماس عادي اهو وهو مسلم برضو من زمان ومولود مسلم وعادي لما يحضن ويقفش في بنات حقه ياجدع ويقولك الصوره قديمه وبتاع…لكن لما محمد صلاح يحضن مراته وبنته ويحتفل بالكريسماس يبقي كافر وخارج عن الإسلام…عن أي دين تتحدثون؟؟ الدين اللي علي مزاجكم ياشويه رعاع؟؟ ولا صلاح حراق اوي؟؟….اتقوا الله وبلاش نعمل من اللي اسمه اوزيل دا ولا باذنجان اله وبكل ماهو واقف اهو يقفش ويحضن بنات ليل فين بتوع تجار الدين والهبيده …اتلموا وعاملوا الناس ذي ماعايزين يعاملكوا وبلاش كل واحد يعملي شيخ وهو شخه..