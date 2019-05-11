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سما المصري تدعو المتابعين للتوقف عن الطعام والبدء في الصيام

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samaelmasrii00

سما المصري

نشرت الفنانة ​سما المصري​ صورة جديدة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، دعت فيها المتابعين الى التوقف عن الطعام بسبب اقتراب وقت انتهاء مدة السحور وبدء الصيام.

وعلّقت سما على الصورة قائلة: “اقطعوا الاكل باه….بطلوا حشر….السحوووور…..ودقت واقتربت ساعه الصياااام”.

الجدير ذكره ان سما اثارت الجدل مؤخرا بعد قولها ان تقديمها ادعية دينية في شهر رمضان كان مجرّد كذبة أبريل.

 

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اقطعوا الاكل باه….بطلوا حشر….السحوووور…..ودقت واقتربت ساعه الصياااام ⁦💪🏼⁩⁦💪🏼⁩⁦💪🏼⁩⁦💪🏼⁩⁦💪🏼⁩

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