سما المصري ترد على منتقديها وتصفهم بالرجعية!

ردت الفنانة سما المصري على الانتقادات التي تتعرض لها من بعض متابعيها بسبب الصور والفيديوهات الجريئة التي تنشرها.

وقالت سما المصري في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “للمره المليون لست مهتمه بما تتوقعون مني أن أفعله ولن اتغير بسبب أفكاركم الرجعيه وآرائكم التي تتغير حسب مزاجكم الخاص ولن اكون (جبانه) وذات الالف وجه مثل الكثير منكم تفعلون في الخفاء ماتخشون أن تفعلوه في العلانيه”.

وتابعت سما المصري: “انا كذلك ولن اتغير ابدا وعلي المتضرر أما اللجوء إلي القضاء أو إلغاء المتابعه واستبدالها بمتابعه السيدات الفضليات المحترمات التي يشبهونكم أما انا أن كنت غير محترمه في نظركم فعليكم ان لا تشبهوا انفسكم بي وتتابعوني فالمحترمون لا يتابعون الا المحترمون أمثالهم أما انا فكفيله بنفسي والمتشابهين معي…اذهبوا ولا تعودوا مره اخري…خلص الكلام….”