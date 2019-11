سما المصري ترد على منتقديها وتصفهم بالرجعية!

View this post on Instagram

للمره المليون لست مهتمه بما تتوقعون مني أن أفعله ولن اتغير بسبب أفكاركم الرجعيه وآرائكم التي تتغير حسب مزاجكم الخاص ولن اكون (جبانه) وذات الالف وجه مثل الكثير منكم تفعلون في الخفاء ماتخشون أن تفعلوه في العلانيه…انا كذلك ولن اتغير ابدا وعلي المتضرر أما اللجوء إلي القضاء أو إلغاء المتابعه واستبدالها بمتابعه السيدات الفضليات المحترمات التي يشبهونكم أما انا أن كنت غير محترمه في نظركم فعليكم ان لا تشبهوا انفسكم بي وتتابعوني فالمحترمون لا يتابعون الا المحترمون أمثالهم أما انا فكفيله بنفسي والمتشابهين معي…اذهبوا ولا تعودوا مره اخري…خلص الكلام….