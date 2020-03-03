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سما المصري ترقص باسلوب فاضح: “كانت ليلة حمرا”!

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رقص سما المصري

رقص سما المصري

تواصل الفنانة سما المصري اثارة حالة من الجدل بسبب لجوئها الى الاثارة في الفيديوهات والصور التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت سما المصري مقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترقص باسلوب فاضح مرتدية فستان زهري ضيق وعلقت كاتبة: “كانت ليلة حمرا” داعية متابعيها الى الانضمام الى احد برامج التواصل والذي تظهر عليه في بث مباشر.

من ناحية اخرى، سخرت سما المصري من مطالبة مرتضى منصور بوليس الاداب بتوقيفها بالقول: “خالتك اسمها ايهاب”.

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خالتك اسمها ايهاب..😂😂😂

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