سما المصري تسخر من نفسها: “نفسي افضل لابسة لبس محترم بس… “

نشرت الفنانة سما المصري صورا جديدة لها اطلت فيها بلوك جديد وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وسخرت سما المصري من نفسها عبر التعليق على احدى هذه الصور قائلة: “عملت لوك جديد ونفسي أفضل لابسه اللبس المحترم دا علطول اه والله بس الشيطان ابن كلب واطي 🤔🤔🤔”.
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عملت لوك جديد ونفسي أفضل لابسه اللبس المحترم دا علطول اه والله بس الشيطان ابن كلب واطي 🤔🤔🤔
وقد تفاعل متابعو سما المصري بدورهم بتعليقات ساخرة حيث قال احدهم: “والله السيطان بيتعلم منك يا اسد مصر😂”.
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وفي خانات الذكريات حط اسمك في المواجع تحت خانات الملحوظات اكتب أن الجرح واجع….😘😘