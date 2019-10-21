سما المصري تسخر من نفسها: “نفسي افضل لابسة لبس محترم بس… “

نشرت الفنانة سما المصري صورا جديدة لها اطلت فيها بلوك جديد وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وسخرت سما المصري من نفسها عبر التعليق على احدى هذه الصور قائلة: “عملت لوك جديد ونفسي أفضل لابسه اللبس المحترم دا علطول اه والله بس الشيطان ابن كلب واطي 🤔🤔🤔”.

وقد تفاعل متابعو سما المصري بدورهم بتعليقات ساخرة حيث قال احدهم: “والله السيطان بيتعلم منك يا اسد مصر😂”.