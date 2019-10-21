الصفحة الرئيسية فن سما المصري تسخر من نفسها: “نفسي افضل لابسة لبس محترم بس… “

سما المصري تسخر من نفسها: “نفسي افضل لابسة لبس محترم بس… “

بواسطة -
11 245
سما المصري

سما المصري

نشرت الفنانة سما المصري صورا جديدة لها اطلت فيها بلوك جديد وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وسخرت سما المصري من نفسها عبر التعليق على احدى هذه الصور قائلة: “عملت لوك جديد ونفسي أفضل لابسه اللبس المحترم دا علطول اه والله بس الشيطان ابن كلب واطي 🤔🤔🤔”.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

عملت لوك جديد ونفسي أفضل لابسه اللبس المحترم دا علطول اه والله بس الشيطان ابن كلب واطي 🤔🤔🤔

A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on

وقد تفاعل متابعو سما المصري بدورهم بتعليقات ساخرة حيث قال احدهم: “والله السيطان بيتعلم منك يا اسد مصر😂”.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

وفي خانات الذكريات حط اسمك في المواجع تحت خانات الملحوظات اكتب أن الجرح واجع….😘😘

A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on

11 تعليق

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.