سما المصري تشمت في الغاء حفل لـ محمد رمضان: “انت نمبر وان في قطع العيش”

أثار منع الفنان المصري محمد رمضان من الغناء والغاء إحيائه حفل مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

هذا وقد عبرت سما المصري عن شماتتها في القرارات الصادرة ضد محمد رمضان معتبرة ان ذلك انتقاما لما وصفته بـ “قطع عيش” الطيار الذي اوقف عن العمل مدى الحياة.

وقالت سما المصري في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “شفت ربنا بيقطع عيشك في كل مكانه تروحه اذاي يااسطوره؟؟ عارف ليه؟؟ عشان انت قطعت عيش الراجل الطيار مدي الحياه وشردت أسرته لانك وعدته انك هتتصور في كبينه الطياره ومش هتنشر الصور وطلعت كداب ونشرت الصور من وراه فعيشه اتقطع وادي ربنا بيقطع عيشك بس دي حفله عبيطه ربنا يزيدك مش هتقلل فلوسك لكن الطيار الغلبان ماكانش له مصدر غير عيشه اللي انت قطعته ..اشرب باه داين تدان ياحبيشه..انت نمبر وان في قطع العيش…كله يفعل هاشتاج #قاطعوا_محمد_رمضان ..بالشفا ياديزل 😂”.