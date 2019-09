سما المصري تظهر مع أطفال المدارس وتكشف معاناتها بسببهم

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

وادي جزء كمان من الحلقه الكوميديه لتمثيل حال أمهات مصر اول ايام الدراسه…الفيديو كامل موجود علي قناتي علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري….اشتركوا الان…بس عيال قرود اعوذ بالله 🤪🤪🤪🤪