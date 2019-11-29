اثارت الفنانة المصرية سما المصري جدلا كبيرا بعد نشرها مقطع فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ممارستها تمارين رياضية لتخسيس مؤخرتها.
وعلّقت سما على الفيديو قائلة: “الفيديو كامل لتخسيس مؤخرتي موجود على قناتي الرسميه على اليوتيوب”
الجدير ذكره ان سما المصري كانت قد فاجئت الجميع مؤخرا بحضورها مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41 ، بطريقة اثارت من خلالها جدل كبير، اذ انها اطلّت وهي محجبة بحجاب باللون الأحمر اضافة الى فستان طويل لم يُظهر جسدها، وقد تعرضت للعديد من الانتقادات.
شاهدوا.. سما المصري تعدل حجم مؤخرتها وتعلّق
اثارت الفنانة المصرية سما المصري جدلا كبيرا بعد نشرها مقطع فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ممارستها تمارين رياضية لتخسيس مؤخرتها.