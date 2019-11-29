شاهدوا.. سما المصري تعدل حجم مؤخرتها وتعلّق

اثارت الفنانة المصرية ​سما المصري​ جدلا كبيرا بعد نشرها مقطع فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ممارستها تمارين رياضية لتخسيس مؤخرتها.

وعلّقت سما على الفيديو قائلة: “الفيديو كامل لتخسيس مؤخرتي موجود على قناتي الرسميه على اليوتيوب”

الجدير ذكره ان سما المصري كانت قد فاجئت الجميع مؤخرا بحضورها مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41 ، بطريقة اثارت من خلالها جدل كبير، اذ انها اطلّت وهي محجبة بحجاب باللون الأحمر اضافة الى فستان طويل لم يُظهر جسدها، وقد تعرضت للعديد من الانتقادات.