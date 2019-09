سما المصري تعرض الزواج على عمرو اديب بعد “غول” محمود السيسي!

View this post on Instagram

(( لا احنا نتجوز باه ياعمرو ))…هههههه…بعيد عن السياسه بصراحه عمرو اديب امبارح علم علي قفا الإخوان حته دين قفا لووووز…..الإخوان قارفينا وعمالين يسخنوا الناس ويقولوا محمود السيسي ابن رئيس الجمهوريه هو صاحب صيدليات 19011 والجيش شريكه فيها وقعدوا يولولو ذي النسوان يقوم ايه عمك عمرو اديب يروح امبارح جايب محمود السيسي اللي هو في الصوره دي ويطلع يامؤمن لا هو ابن السيسي ولا حاجه ومجرد تشابه اسماء……..يعني عمرو قال للخرفان (( خد ياض…لا خلاص روح ياض ))….حرقاااان..عايزين تخربوا البلد ياولاد الكلب هو يعني لو السيسي مشي هتحكمونا انتوا ياانجاس؟؟ دا الشعب فشخكوا قبل كده خلوا عندكم دم….ياعم عمرو يلي نتجوز باه ماتزعليش مني يالميس بس بصراحه جوزك جاب جول في الإخوان من نص الملعب وعاجبني جدا الجول دا بصراحه احنا اتكيفنا….بووووم 🤣🤣🤣🤣