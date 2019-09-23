سما المصري تعرض الزواج على عمرو اديب بعد “غول” محمود السيسي!

عبرت الفنانة سما المصري عن اعجابها بمواطنها الاعلامي عمرو اديب بعد استضافته لـ محمود عبد الفتاح السيسي صاحب صيدليات 19011.

وقالت سما المصري في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “(( لا احنا نتجوز باه ياعمرو ))…هههههه…بعيد عن السياسه بصراحه عمرو اديب امبارح علم علي قفا الإخوان حته دين قفا لووووز…..الإخوان قارفينا وعمالين يسخنوا الناس ويقولوا محمود السيسي ابن رئيس الجمهوريه هو صاحب صيدليات 19011 والجيش شريكه فيها وقعدوا يولولو ذي النسوان يقوم ايه عمك عمرو اديب يروح امبارح جايب محمود السيسي اللي هو في الصوره دي ويطلع يامؤمن لا هو ابن السيسي ولا حاجه ومجرد تشابه اسماء”.

وتابعت سما المصري: “يعني عمرو قال للخرفان (( خد ياض…لا خلاص روح ياض ))…. حرقاااان.. عايزين تخربوا البلد ياولاد الكلب هو يعني لو السيسي مشي هتحكمونا انتوا ياانجاس؟؟ دا الشعب فشخكوا قبل كده خلوا عندكم دم….ياعم عمرو يلي نتجوز باه ماتزعليش مني يالميس بس بصراحه جوزك جاب جول في الإخوان من نص الملعب وعاجبني جدا الجول دا بصراحه احنا اتكيفنا….بووووم 🤣🤣🤣🤣”.

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يذكر ان انصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتبروا ان عمرو اديب استطاع ان يسجل هدفا قويا في مرمى القنوات الاخوانية بعد ان ظنوا انه سيستضيف نجل الرئيس ليتقاجؤوا وقت الحلقة ان الضيف شخصا اخر.