سما المصري تعليقا على الصور العارية: “لو انا وحشه ماتبقوش انتوا اوحش مني”

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

معلش اسفه اني بانزل الصوره دي بس في ناس مركبين صورتي دي علي جسم واحده عريانه وفي ناس بتبعتها لي كتير حبيت بس انشر الصوره الاصليه اهي….وعيب باه.. حتي لو انا انسانه مش كويسه وبانزل صور مش عجباكوا فبلاش تركبوا عليها حاجات وحشه لان داين تدان واللي بيعمل كده في صوري أو صور اي بنت يفتكر أن عنده ام واخت وزوجه وابنه وممكن يتفاجا بصور ليهم متركبه برضو علي النت…ولو انا وحشه ماتبقوش انتوا اوحش مني. ربنا هيحاسبني علي صوري لوحدي بس برضو هيحاسب اللي بيركب حاجات وحشه علي نفس الصور برضو..اتلموا شويه وخليكوا احسن مني