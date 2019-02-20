سما المصري تعليقا على الصور العارية: “لو انا وحشه ماتبقوش انتوا اوحش مني”

علقت الفنانة سما المصري على تركيب البعض صور عارية لها بنشر الصورة الاصلية وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وعلقت سما المصري على الصورة التي تظهر فيها بالمنشفة قائلة: “معلش اسفه اني بانزل الصوره دي بس في ناس مركبين صورتي دي علي جسم واحده عريانه وفي ناس بتبعتها لي كتير حبيت بس انشر الصوره الاصليه اهي….وعيب باه.. حتي لو انا انسانه مش كويسه وبانزل صور مش عجباكوا فبلاش تركبوا عليها حاجات وحشه لان داين تدان واللي بيعمل كده في صوري أو صور اي بنت يفتكر أن عنده ام واخت وزوجه وابنه وممكن يتفاجا بصور ليهم متركبه برضو علي النت…ولو انا وحشه ماتبقوش انتوا اوحش مني. ربنا هيحاسبني علي صوري لوحدي بس برضو هيحاسب اللي بيركب حاجات وحشه علي نفس الصور برضو..اتلموا شويه وخليكوا احسن مني” .