سما المصري تفكر في احتراف الرقص الشرقي: “هزها تجيب رزقها”!

يبدو ان الفنانة سما المصري تنوي احتراف الرقص وربما التحول الى الرقص الشرقي.

فقد نشرت سما صورة لها امام ابراج الكويت وعلقت قائلة: “بافكر اتعلم الرقص واشتغل رقاصه بجد احسن من الصيت اللي انا واخداه بالاونطه دا اني رقاصه وانا مابرقصش في اي حته”.

وتابعت سما: “اهو احترف باه وخلاص واهو وسطي صغير اهو ذي الرقاصات شبه وسط الكمنجه وبرضو استغل البرجين اللي مش موجودين عند اي رقاصه بالحلاوه دي واهم برضو هيعملوا شغل جامد انا عارفه…هزها تجيب رزقها…ايه رايكم هتيجوا تتفرجوا عليا وعلي البرجين ولا هلاقي الصاله فاضيه واهز لوحدي علي المسرح؟؟مين هيحجز من دلوقتي؟”.