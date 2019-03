سما المصري تفكر في احتراف الرقص الشرقي: “هزها تجيب رزقها”!

View this post on Instagram

بافكر اتعلم الرقص واشتغل رقاصه بجد احسن من الصيت اللي انا واخداه بالاونطه دا اني رقاصه وانا مابرقصش في اي حته…اهو احترف باه وخلاص واهو وسطي صغير اهو ذي الرقاصات شبه وسط الكمنجه وبرضو استغل البرجين اللي مش موجودين عند اي رقاصه بالحلاوه دي واهم برضو هيعملوا شغل جامد انا عارفه…هزها تجيب رزقها…ايه رايكم هتيجوا تتفرجوا عليا وعلي البرجين ولا هلاقي الصاله فاضيه واهز لوحدي علي المسرح؟؟مين هيحجز من دلوقتي؟؟🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔