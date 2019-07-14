سما المصري تنشر صورتها بعد تحدي الشيخوخة: “كفايه والنبي هاعيط”

شاركت الفنانة سما المصري في تحدي الشيخوخة الذي يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت سما المصري، عبر حسابها على انستغرام، صورتين لها بعد تطبيق فيلتر الشيخوخة باستخدام تطبيق Faceapp.

وحافظت سما في الصورة الاولى على ملامح وجهها مع بعض التجاعيد ولكن الصورة الثانية كانت صادمة.

وعلقت سما المصري على الصورة الثانية قائلة: “كفاية والنبي هاعيط 😭😭😭 دا شكلي لما اوصل ل٩٠ سنه…..احلي حاجه لما اكبر هافضل اطلع لساني كده لابو صفيحه”.

وتابعت سما المصري “كلنا ذاهبون لجهنم….جمعااااء…اتحدي اي حد ينزل صورته في سن التسعين سنه ذي كده….بس دي سنه الحياه هنكبر هنكبر”.