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سما المصري تنشر صورتها بعد تحدي الشيخوخة: “كفايه والنبي هاعيط”

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سما المصري

سما المصري

شاركت الفنانة سما المصري في تحدي الشيخوخة الذي يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت سما المصري، عبر حسابها على انستغرام، صورتين لها بعد تطبيق فيلتر الشيخوخة باستخدام تطبيق Faceapp.

وحافظت سما في الصورة الاولى على ملامح وجهها مع بعض التجاعيد ولكن الصورة الثانية كانت صادمة.

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😩😩😩😩😩😩😩😩

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وعلقت سما المصري على الصورة الثانية قائلة: “كفاية والنبي هاعيط 😭😭😭 دا شكلي لما اوصل ل٩٠ سنه…..احلي حاجه لما اكبر هافضل اطلع لساني كده لابو صفيحه”.

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كفايه والنبي هاعيط 😭😭😭 دا شكلي لما اوصل ل٩٠ سنه…..احلي حاجه لما اكبر هافضل اطلع لساني كده لابو صفيحه عشان هو بيتغاظ اوي من الحركه دي ابو كرش المتهم بالاختلاس… بس لما اوصل للسن دا لو ربنا اداني العمر اكيد ابو صفيحه هيبقي بيتشوي في نار جهنم أن شاءالله ويتقلب علي الجنبين…وانا وراه علطول في جهنم…..كلنا ذاهبون لجهنم….جمعااااء…اتحدي اي حد ينزل صورته في سن التسعين سنه ذي كده….بس دي سنه الحياه هنكبر هنكبر ياريت نشوف سحنه ابو صفيحه لما شكله يكبر اكتر كلها ١٠ سنين ويبقي شبه الصوره دي بس هيبقي علي حلوف شويه🤣🤣🤣🤣

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وتابعت سما المصري “كلنا ذاهبون لجهنم….جمعااااء…اتحدي اي حد ينزل صورته في سن التسعين سنه ذي كده….بس دي سنه الحياه هنكبر هنكبر”.

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