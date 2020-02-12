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سما المصري تنشر صور من داخل غرفتها بوضعيات غير أخلاقية

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sama001

حالة جديدة من الجدل اثارتها الراقصة المصرية سما المصري ولكن هذه المرة ليست من دهب او شرم او علي البسين ، لكن هذه المرة كانت من داخل غرفة نومها و هي ترتدي بشكير اخضر .

وعلقت سما : امبارح كان رقص وعربده علي الاخر وكانت ليله ياعمده و النهارده باه لايف اللوبس الساعه ٨ بالليل من مكان مختلف ورابط البرنامج في الاستوري حملوه بسرعه واعملوا لي متابعه برقم الID بتاعي وهو 1202063 واستنوني لايف النهارده عليه الساعه ٨ بالليل كنت بارقص بالروب دي شامبر امبارح كان مليكه .

و تفاعل الجمهور مع صورتها عبر انستجرام و اليكم ابرز التعليقات :

مهاب مراد : يا بنتي ايه اللي بتعمليه ده هو كل شوية تطلعي ترقصي و توري الناس جسمك علشان يتفرجو عليه مبتهديش ابدا الناس تعبت .

مها محسن : و الله يا سما الواحد مبقاش فاهم في ايه و لا تقصدي ايه بالي كل شوية تنزليه

فهد العتيبي : والله يا ست سما ابغي اتقدم ليكي و نتزوج و نبقي في بيت واحد و الله اعطي مهرك وزنك ذهب بس انتي تقولي موافقة و انا هبقي عندك و الذهب ليكي .

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