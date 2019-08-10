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سما المصري تنشر فيديو فاضح وترد بالشتائم على مطالبتها بالصوم يوم عرفة!

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سما المصري

سما المصري

نشرت الفنانة المثيرة للجدل سما المصري فيديو فاضح لمنطقة حساسة من جسدها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت سما في الفيديو وهي تسير في الشارع في هولندا وتصور الجزء الاسفل من جسدها بشكل فاضح وعلقت قائلة: “هم الاجانب بيبصوا علي مؤخرتي كده ليه؟”.

وبعد مطالبتها بأن “تقي الله” والكف عن نشر هذه النوعية من الفيديوهات يوم عرفة، ردت سما المصري بالشتائم حيث قالت: “الناس اللي بتقولي اتقي الله وصومي ويوم عرفه هو حضرتك يالوح منك له مابتفتكرش ربنا غير يوم عرفه؟”.

وتابعت سما المصري: “يعني تدخل عندي وتتفرج وتتبسط كل الايام ويوم عرفه واخده اجازه؟؟طب ماتحترم نفسك طول السنه وماتدخلش هنا يابهيم منك له”.

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الناس اللي بتقولي اتقي الله وصومي ويوم عرفه هو حضرتك يالوح منك له مابتفتكرش ربنا غير يوم عرفه؟؟ يعني تدخل عندي وتتفرج وتتبسط كل الايام ويوم عرفه واخده اجازه؟؟طب ماتحترم نفسك طول السنه وماتدخلش هنا يابهيم منك له….انا مش هاشتمك في تعليق لا انا هعمل لامك بلوك عشان تبقي اتمنعت تدخل عندي بمزاجي مش بمزاجك…وحكايه الصيام دي باه بيني وبين ربنا خليك في نفسك ياقرون وماتعملش واعظ عليا ياروح امك مش هتتحاسب بدل مني….اتلم يامنافق منك له ماتعملش شيخ وانت خاربها ياروح خالتك

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وختمت سما كلامها: “وحكايه الصيام دي باه بيني وبين ربنا خليك في نفسك ياقرون وماتعملش واعظ عليا ياروح امك مش هتتحاسب بدل مني….اتلم يامنافق منك له ماتعملش شيخ وانت خاربها ياروح خالتك”.

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