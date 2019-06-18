سما المصري عن وفاة محمد مرسي: “احمدوا ربنا أنه مات موته ربه”

استنكرت الفنانة سما المصري ما وصفته بالتعاطف المبالغ فيه من قبل البعض مع خبر وفاة الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي العياط.
فقد نشرت سما المصري مقطع من اغنية “قالوا ايه” وعلقت قائلة: “انا قلت إن مرسي مايجوزش عليه غير الرحمه لاني مش هاشمت في وفاته ذي الإخوان مابيشمتوا في شهدائنا…بس بالنسبه للناس المتعاطفه مع موته بزياده حضرتك انت وهو فاكرين اللي ماتوا دول وغيرهم من الابرياء بسببه هو وجماعته فاكرينهم ولسه متعاطفين معاهم ولا نسيتوا دمهم خلاص؟؟احمدوا ربنا أنه مات موته ربه والا لو كان اتعدم كان زمان البلد ولعت واتحرقنا كلنا بنار الإرهاب وانتوا معانا”.
وتابعت سما المصري: “.اطلبوا له الرحمه وربنا هو اللي هيحاسبه بس ماتنسوش اللي ماتوا عشان احنا نعيش….مانجيلكمش في حاجه وحشه ياحبيبي يامتعاطف انت وهو”.
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انا قلت إن مرسي مايجوزش عليه غير الرحمه لاني مش هاشمت في وفاته ذي الإخوان مابيشمتوا في شهدائنا…بس بالنسبه للناس المتعاطفه مع موته بزياده حضرتك انت وهو فاكرين اللي ماتوا دول وغيرهم من الابرياء بسببه هو وجماعته فاكرينهم ولسه متعاطفين معاهم ولا نسيتوا دمهم خلاص؟؟احمدوا ربنا أنه مات موته ربه والا لو كان اتعدم كان زمان البلد ولعت واتحرقنا كلنا بنار الإرهاب وانتوا معانا…اطلبوا له الرحمه وربنا هو اللي هيحاسبه بس ماتنسوش اللي ماتوا عشان احنا نعيش….مانجيلكمش في حاجه وحشه ياحبيبي يامتعاطف انت وهو
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اخبار المتعاطفين مع موت مرسي ايه بعد ماشفتوا ابن شهيد كان مرسي السبب في موته هو وجماعته؟؟
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اخر فيديو عن الموضوع دا لان الشهداء دول اكبر من أننا نستعطفكم عشان تقدروا قيمه الدم اللي سال عشان يحموا ناس متخلفه وشباب سيس عمالين يهفلطوا بأي كلام عن موت مرسي والاستعطاف بتاعهم ناحيته….اومال لو مات في محبسه جوه من غير مانعرف كنتوا عملتوا ايه؟؟احنا مش هنشمت في موته ذي ماالخرفان بتشمت في موت الجنود والعساكر لا احنا غيرهم احنا قلنا الله يرحمه…وانا قافله التعليقات عشان مااقعدش ارد واجادل علي تعليقات بايخه من ناس متخلفه بتشتمني لمجرد الشتيمه أو أنهم اخوان..مش هاضيع وقت واحرق اعصابي في الرد ع الخرفان..صفحتي مش عجباك علي امك اقعد جنبها قشر لها الكوسه ياضنايا انا موقفي ضد الاخوان معروف من سنين ماكنتش مستنيه موت مرسي عشان أقوله وهيفضل دا موقفي ريحوا نفسك ووفروا شتيمتك وبرضو هقول الله يرحمه يارب..بصوا الاول ع عدد الشهداء اللي ماتوا بسبب مرسي والإخوان واهاليهم واخواتهم وبعدين اترحموا براحتكم علي مرسي