سما المصري عن وفاة محمد مرسي: “احمدوا ربنا أنه مات موته ربه”

انا قلت إن مرسي مايجوزش عليه غير الرحمه لاني مش هاشمت في وفاته ذي الإخوان مابيشمتوا في شهدائنا…بس بالنسبه للناس المتعاطفه مع موته بزياده حضرتك انت وهو فاكرين اللي ماتوا دول وغيرهم من الابرياء بسببه هو وجماعته فاكرينهم ولسه متعاطفين معاهم ولا نسيتوا دمهم خلاص؟؟احمدوا ربنا أنه مات موته ربه والا لو كان اتعدم كان زمان البلد ولعت واتحرقنا كلنا بنار الإرهاب وانتوا معانا…اطلبوا له الرحمه وربنا هو اللي هيحاسبه بس ماتنسوش اللي ماتوا عشان احنا نعيش….مانجيلكمش في حاجه وحشه ياحبيبي يامتعاطف انت وهو