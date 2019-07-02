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سما المصري لـ معتز مطر: ” الصنف جامد اوي اللي بتضربه”

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ردت الفنانة سما المصري على الإعلامى معتز مطر بعد ان زعم ان الهدف من حضورها مباراة مصر واوغندا كان منع هتاف الجماهير لـ محمد أبو تريكة.

وقال معتز مطر: “امير القلوب ايه احنا عايزينها تبقى رفرفة القلوب” وتابع “النظام نجح في منع الهتاف لابو تريكة وعمل ايه تاني جاب سما”.

وقالت سما المصري في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “الدوله جابتني ماتش مصر واوغندا عشان الناس تبطل تهتف لابو تريكه والدوله نجحت في دا ولما شافوني نسيوا ابو تريكه وامير القلوب وركزوا في هفهفه القلوب معايا”.

وتابعت سما المصري: “طب والله انا جامده علي كده…كل ماتش كده باه اروح انا عشان ينسوا ابو تريكه…بس بصراحه الصنف جامد اوي يامعتز اللي بتضربه….باين ع الصنف مخشوش…ياراجل قول كلام غير دا”.

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