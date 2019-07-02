سما المصري لـ معتز مطر: ” الصنف جامد اوي اللي بتضربه”

ردت الفنانة سما المصري على الإعلامى معتز مطر بعد ان زعم ان الهدف من حضورها مباراة مصر واوغندا كان منع هتاف الجماهير لـ محمد أبو تريكة.

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وقال معتز مطر: “امير القلوب ايه احنا عايزينها تبقى رفرفة القلوب” وتابع “النظام نجح في منع الهتاف لابو تريكة وعمل ايه تاني جاب سما”.

وقالت سما المصري في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “الدوله جابتني ماتش مصر واوغندا عشان الناس تبطل تهتف لابو تريكه والدوله نجحت في دا ولما شافوني نسيوا ابو تريكه وامير القلوب وركزوا في هفهفه القلوب معايا”.

وتابعت سما المصري: “طب والله انا جامده علي كده…كل ماتش كده باه اروح انا عشان ينسوا ابو تريكه…بس بصراحه الصنف جامد اوي يامعتز اللي بتضربه….باين ع الصنف مخشوش…ياراجل قول كلام غير دا”.