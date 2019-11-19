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سما المصري مع “بونبنايه الفن في الزمن الجميل “

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سما المصري وليلى طاهر

سما المصري وليلى طاهر

نشرت الفنانة سما المصري صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام جمعتها بالفنانة المصرية القديرة ليلى طاهر.

وعلقت سما المصري على الصورة قائلة: “الحلوه الجميله القمر اللي هتفضل حلوه وجميله وقمر طول عمرها….بونبنايه الفن في الزمن الجميل الحلوه ليلي طاهر.”

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الحلوه الجميله القمر اللي هتفضل حلوه وجميله وقمر طول عمرها….بونبنايه الفن في الزمن الجميل الحلوه ليلي طاهر…يارتني كنت في سنك وكنت مثلت معاكي زمان ولو شوت واحد يااحلي الحلويين…ربنا يديكي الصحه ويخليكي لنا ياسكر وحلويات😘😘

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وتابعت سما المصري: “يارتني كنت في سنك وكنت مثلت معاكي زمان ولو شوت واحد يااحلي الحلويين…ربنا يديكي الصحه ويخليكي لنا ياسكر وحلويات”.

يذكر أن ليلى طاهر احتفلت هذا العام بعيد ميلادها الثمانين وتعتبر واحدة من جميلات نجمات السينما والتلفزيون، وصاحبة الرصيد الكبير من الأعمال الخالدة في الذاكرة.

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