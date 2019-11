سما المصري مع “بونبنايه الفن في الزمن الجميل “

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

الحلوه الجميله القمر اللي هتفضل حلوه وجميله وقمر طول عمرها….بونبنايه الفن في الزمن الجميل الحلوه ليلي طاهر…يارتني كنت في سنك وكنت مثلت معاكي زمان ولو شوت واحد يااحلي الحلويين…ربنا يديكي الصحه ويخليكي لنا ياسكر وحلويات😘😘