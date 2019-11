سما المصري مهددة بالقتل وتناشد الحكومة المصرية

View this post on Instagram

طيب وانا؟ يااستاذ طارق جميل سعيد دا انت المحامي بتاعي اشمعن اناااا لا؟؟بس قالي طالما طلع جبان ومانطقش اسمك خلاص نسيبه شويه ومسيره يجيئ علي حجرنا….بس دا هددني يابيييه أنه هيقتلني وانا قاعده عامله بيبيه علي نفسي ياباشااااا….احميني ياحكوووومه…..😭😭😭 بس برضو #ضاضا_طلع_بسكلته 😂😂