سما شوفاني تغني “حبيتك بالصيف” في “ذا فويس” اسرائيل.. فيديو

ظهرت الشابة الفلسطينية سما شوفاني للمرّة الثالثة في برنامج “ذا فويس” بالنسخة الاسرائيلية، ضمن مرحلة The Knockout التي يفترض أن يتأهّل الفائزون فيها إلى المرحلة الأخيرة القائمة على العروض المباشرة.

واختارت سما شوفاني، إبنة مدينة الناصرة، أن تغنّي هذه المرة أغنية «حبّيتك بالصيف» لفيروز بعد ان كانت قد غنت أغنية «بالقلب خليني» لماجدة الرومي في المرحلة الاولى حين تفاعل أعضاء لجنة التحكيم الخمسة (شلومي شابات، وأفراهام تل، وميري ميسيكا، وشلوميت مالكا، والفلسطينية نسرين قادري) الذين أداروا جميعهم الكراسي لها، معربين عن إعجابهم بموهبتها.

ظهور شوفاني في البرنامج الذي تبثّه قناة 13 الإسرائيلية، عرّضها لانتقادات واسعة تتهمها بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي وتستنكر عدم لجوئها إلى النسخة العربية من العمل الأميركي الشهير على مستوى العالم. ومن بين التعليقات التي انتشرت على السوشال ميديا يومها: «فويس إسرائيل والمغنية عربية… ما هذا العار» و«أنا ضد فكرة مشاركة العرب في برامج عبرية».