حلّت الفنانة سمية الخشاب ضيفةً على برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدّمه الإعلامية إنجي علي عبر محطة “نجوم إف إم”، من خلال موقع “يوتيوب”.

وكشفت سمية كواليس ظهور طليقها الفنان أحمد سعد في مشهد حفل الزفاف في مسلسل “موسى”، قائلةً إن محمد رمضان هاتفها وأبدى لها رغبته في ظهور أحمد سعد في المشهد، ومنحها حرية القبول أو الرفض، لكنها رحّبت بوجود سعد.

وأضافت الخشاب أن أحمد سعد غضب من تصريحها الذي أكدت فيه أن سبب موافقتها هو عدم قطع رزقه، مشيرةً إلى أن المشهد الذي جمعهما تم تصويره بسلاسة وودّ.

وأكدت سمية الخشاب أنها تعلمت التسامح ولم تعُد تحمل أي مشاعر سلبية تجاه الآخرين، لكن في الوقت نفسه لم تندم على حديثها عن أحمد سعد وقت طلاقهما أو دخولها في معارك إعلامية معه بسبب شعورها بالظلم ورغبتها في توضيح موقفها.