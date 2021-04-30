وقعت الفنانة المصرية سمية الخشاب ضحية الحلقة الـ 17 من برنامج “​رامز عقله طار​” الذي يقدمه رامز جلال على شاشة قناة “أم بي سي”.

وفي بداية الحلقة غازل الفنان رامز جلال، الفنانة سمية الخشاب، قائلا: «استكاوزاية، معانا وحش إسكندراني صعب تلاقي زيه تاني، الجسم بلطي والوسط لباني، كيرفي، وآه ياني.. معانا ومعاكم بطروخ الفن، بقلويظ الغناء.. سمية الخشاب».

واتبع رامز وصلة الغزل بوصلة سخرية حيث قال: «ملكة الشرابات الفيليه، إيه يا سوسو اللبس المعفن اللي أنت لابساه ده، بقى دي واحدة بتفهم في الموضة؟! ده أنت ليلتك سودة».

وعلق الفنان رامز جلال أيضًا على تسريحة شعرها، قائلًا: «يا نهار أسود، دي تسريحة مها صبري في بين القصرين، وبعدين أيه لون شعرك ده؟! ده الشعر الكركديه، ده ميتصبغش عند كوافير، دي بتروخ تصبغه عند عطار».

وفي نهاية المقلب، مازحت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ الممثل المصري ​رامز جلال​ بقولها له: “أنا أحسن وأشهر من جينيفر أنستون”، وذلك بعد سخريته من حديثها باللغة الإنكليزية قائلا لها: “فاكرة نفسك جينيفر أنستون؟”.