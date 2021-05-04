عبرت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن سعادتها بتصدرها الترند بعد الضجة التي اثيرت على مشهد زواجها من الفنان محمد رمضان في حلقة الامس من مسلسل موسى بحضور طليقها الفنان أحمد سعد.

ونشرت سمية الخشاب صورة جديدة لها بفستان الزفاف وعلقات كاتبة: “اول مره احس اني عروسه بجد .. سعيده جدا باني تريندج الي الآن علي تويتر وجوجل بحبكم”.

وكانت سمية الخشاب قد نشرت قبل ذلك صورة ظهر فيها محمد رمضان وهو يحملها بفستان الزفاف بينما كان طليقها احمد سعد يقف بحانبه وعلقت عليها كاتبة: “سمعوووني زغروطه لاحلي موسي وحلاوتهم احلي ليله عمر ”.

أما أحمد سعد فقد نشر صورته وهو يرقص وعلق كاتبا: “فرح موسي فرحنا كلنا ..مبروك عليك يا حبيب قلبي”.

يذكر ان ظهور احمد سعد في زفاف طليقته قد اثار موجة كبيرة من السخرية على مواقع التواصل الاحتماعي وفيما يلي بعضا من هذه التعليقات الساخرة:

اعزريني يوم زفافك مقدرتش افرح زيهم فرحت اكتر منهم#أحمد_سعد#موسى#سميه_الخشاب pic.twitter.com/p2g0YRHhOR — A M A N Y (@Amanyahmed89000) May 3, 2021