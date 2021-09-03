كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن تشجيعها لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وفرحتها بعودة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق وذلك على طريقتها الخاصة من خلال مشاركة لها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبرت سمية الخشاب عن شوقها لظهور كريستاينو رونالدو في صفوف الفريق الإنجليزي ليلعب مباراته الأولى معهم معتبرة ان ذلك بمثابة يوم فرحها.

فقد نشرت سمية الخشاب صورة لها بفستان الزفاف عبر حسابها على تويتر وعلقت كاتبة: “مش قادة استنى أشوف أول ماتش لكريستيانو رونالدو مع اليونايتد حاسة أني هبقى متحمسة ومبسوطة كأنة يوم فرحي”.

مش قادره استني اشوف اول ماتش لـ كريستيانو رونالدو مع اليونايتد

حاسه اني هبقي متحمسه ومبسوطه كأنه يوم فرحي pic.twitter.com/STGkjhkWt6 — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) September 3, 2021

وكانت سمية الخشاب عبرت عن سعادتها بعودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد موضحة أنهم استجابوا لطلبها، وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها على تويتر: “شكرا على أنكم استجبتوا لطلبي وجبتوا كريستيانو رونالدو وبصراحة أنا مبسوطة جدا وإن شاء الله المان يونايتد في الصداره ودايما أحلي جمهور وجلوري جلوري مان يونايتد وبحبكم يا أحلي ديفلز”.