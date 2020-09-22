نشرت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة عفوية لها، ظهرت فيها بلون شعر أزرق مع بعض الفراشات مستخدمةً إحدى التطبيقات، وعلّقت بالقول:”Blue hair, dont care”.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أثنوا على جمالها كيفما كانت.

ومن ناحية أخرى، كانت شاركت الخشاب مؤحراً المتابعين مقطع فيديو، ظهرت فيه بشخصية “Maleficent”، التي أدتها النجمة العالمية أنجلينا جولي في الفيلم الذي يحمل نفس الإسم.

وعلّقت الخشاب على الفيديو موجهة رسالة إلى الذين يغارون منها بالقول:”الغيرة مرض رهيب، نتمنى لك الشفاء العاجل”.







