سمية الخشاب بموقف محرج في العراق و” النشاز ” سيد الموقف

وضعت الفنانة ​سمية الخشاب​ نفسها بموقف محرج بعد ان نشرت على صفحات السوشيل ميديا مقطعا من حفلها بالعراق تغني فيه بطريقة بعيدة كل البعد عن الاحتراف وكان النشاز سيد الموقف.

وتعرضت سمية لموجة من السخرية على إثر تداول مقطع فيديو لها، من حفلها الذي أقيم في العراق مع زوجها الفنان أحمد سعد تزامناً مع عيد الحب.

ظهرت سمية الخشاب في المقطع وهي تغني خليجي في حفل عيد الحب، ويقف زوجها أحمد سعد في الخلف يشجعها على مواصلة الغناء، ولكن المفاجأة أن صوتها في الفيديو نال قسطاً من السخرية، حيث أشار البعض إلى أن صوتها “نشاز” فيه.

وعلى رأي أحد المغردين نقول كما قال الزعيم عادل امام: “بتحطوا نفسكوا في مواقف بايخة”.