سمية الخشاب تتحدث عن مفاجأة ستهز الراي العام!

انتظروا مفجاءة ان شاء الله في برنامج (شيخ الحاره)مع الزميله بسمه وهبه ❤ ان شاء الله الحلقه ستهز الراي العام👍 ردي سيكون بمستندات موثقه وشهود وحقائق /انا بحبكم وبحترمكم جدا وانتم اهم حاجه في حياتي (كل عام وانتم بخير) انتظروا المفجاءه ❤❤❤🙏 #سمية_الخشاب #مفجاءه_كبرى #في#برنامج #شيخ_الحارة