تعرضت الفنانة المصرية سمية الخشاب لانتقادات من بعض متابعيها بعد كشفها عن أغنية جديدة تجمعها بمواطنها الفنان عمر كمال بعنوان “أوعدك”.

وشوقت سمية الخشاب متابعيها للعمل الجديد بنشرها صورة لها ولعمر كمال أطلت فيها بشكل مثير بينما كان هو يمسك بيدها وعلقت كاتبةك “قريبا اوعدك”.

وقد تغزل متابعو سمية الخشاببإطلالتها وعبروا عن سعادتهم بالعمل الجديد حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “اخ منك يا عمر كمال اخذتهم كلهم حتى حلاوتهم” و “هتبقا جامده عشان انتي فيها”.

غير ان البعض وجه انتقادات لاذعة لسمية الخشاب، ، 57 عاما، بسبب فارق العمر بينها وبين عمر كمال والذي يبلغ حوالي 25 عاما.