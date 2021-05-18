وجهت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ رسالة تهنئة للنجمة العالمية ​أريانا غراندي​ بمناسبة زواجها من دالتون غوميز، وذلك على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي. وكتبت سمية باللغة العربية قائلةً:”مبروك يا حياتي”، وأضافت: “congratulations on ur marriage”.

مبرووك يا حياتي congratulations on ur marriage @ArianaGrande — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) May 17, 2021



وأثار التعليق الذي كتبته سمية جدلاً واسعاً وسخرية المتابعين بسبب إستخدامها اللغة العربية في التحدث مع النجمة العالمية، بالإضافة لقولها “حياتي”. وكان من التعليقات “اوف حتى اريانا ماراح تفهم اللي سمية كاتبته كلام واسلوب مصري بس بانقليزي”، “انو هنن رفقات”.

يذكر أن أريانا غراندي ودالتون غوميز قد تزوجا في حفل بسيط إقتصر على العائلة والاصدقاء