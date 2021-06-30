نشرت الفنانة ” سمية الخشاب ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر وجهت من خلالها رسالة تحذيرية إلى كل امرأة تتحدث عن شعورها بالأمان مع رجل أيا كانت علاقتها به مؤكدة على أن الأمان مع الله فقط .

فكتبت سمية الخشاب في تغريدتها قائلة : ” أي إمراة بتقول أنا حاسة بالأمان مع الراجل ده أيا كان بقي جوزها خطيبها حبيبها .. يا عزيزتي الأمان بالله دائما وأبدا وبس ” .

وتابعت في تغريدة أخرى : ” الله هو مصدر الأمان الحقيقي والوحيد واللانهائي ” .

وأثارت هذه التغريدة التي لاقت تفاعلا بين المتابعين حالة من الجدل بين من أيد ما قالته الفنانة سمية الخشاب وبين من عارض حديثها عن الرجال بهذا الشكل وتعميمها مشيرين إلى أن ما قالته يرجع إلى فشل زيجاتها السابقة .

اي إمراه بتقول انا حاسه بالامان مع الراجل ده ايا كان بقي جوزها خطيبها حبيبها يا عزيزتي الامان بالله دائما وابدا وبس! — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) June 29, 2021

الله هو مصدر الامان الحقيقي والوحيد واللانهائي.. — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) June 29, 2021