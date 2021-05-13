انتقدت الفنانة المصرية سمية الخشاب، قضية الاغتصاب الزوجي، التي طرحت على الساحة خلال الأسبوع الماضي من خلال مسلسل لعبة نيوتن للفنانة منى زكي.

وغردت سمية الخشاب عبر حسابها على تويتر وكتبت: “مستغربة أنه في ناس متعلمة أو على الأقل عندها درجة من الإنسانية وبيقولوا مفيش حاجة اسمها اغتصاب الزوجة أنا دافع مهر، دافع مهر إيه؟ هي بهيمة أنت شاريها؟ ولا هترجعونا بقي لزمن الجواري”.

لأ يعني لأ ايا كان صفتك ايه ولا انت مين period — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) May 12, 2021

وفجر مسلسل لعبة نيوتن قضية الاغتصاب الزوجي، من خلال مشهد بين الفنانة منى زكي والفنان محمد فراج، حيث صُدم بأنها حصلت على قسيمة طلاقها الرسمية، بينما ظلت ممتنعة عنه لفترة، ليحاول اغتصابها مما دفعها للهروب من المنزل.

وأثار المشهد جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفجر قضية الاغتصاب الزوجي التي تناولها بعض المشاهير.

وقد تفاعل عدد من المتابعين مع تغريدة سمية الخشاب بين مؤيد ومعارض حيث اعتبر البعض انه ليس من حق المرأة ان تمتنع عن زوجها وهي بكامل صحتها.

هي لازم تجيب شهادة مرضية عشان تقول لا؟ — (@lmexhaustedman) May 12, 2021

ده لإن الجنس دافع غريزى بحت. الموضوع مش بالتعليم ولا الثقافه بس. الموضوع معقد عشان كده الأديان والثقافات حطت له قواعد للتعامل. احنا عندنا الطب النفسي يساعد دلوقتى ونعرف نحل المشاكل اللى من النوع ده. — mohammed fouad (@memoman90) May 12, 2021