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سمية الخشاب تخفض من أجرها .. ما السبب ؟

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قررت الفنان المصرية ” سمية الخشاب ” تقليل أجرها السينمائي ليصل إلى نصف مليون جنيه كأجر عن البطولة وذلك لرغبتها في العودة للمشاركة في الأعمال السينمائية من جديد .

خاصة بعد ما مرت به خلال الفترة الماضية من تأجيلات عديدة لأعمالها الفنية سواء على مستوى الدراما أو السينما .

  وبدأت سمية الخشاب التحضير بالوقت الحالي لعمل سينمائي جديد يشاركها في بطولته الفنان ” أحمد آدم “.. والفيلم من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد .

ويعد هذا الفيلم عودة للفنانة سمية الخشاب للعمل بالسينما بعد غياب دام لمدة 5 أعوام كاملة منذ مشاركتها في فيلم ” الليلة الكبيرة ” في عام 2015 .

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