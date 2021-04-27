دافعت الفنانة المصرية سمية الخشاب، عن مواطنها وزميلها الفنان محمد رمضان، بعد تعرضه لانتقادات كثيرة، عقب مشهد في مسلسل (موسى)، اعتبره البعض يسيء للكوميديان الراحل إسماعيل ياسين.

وقالت سمية الخشاب، في تصريح لـ “إنرجي”، تعليقا على الازمة الاخيرة: “محمد رمضان طيب قوى وبيعمل روح حلوة في اللوكيشن ومستغربة اللي بيحصله”.

وتابعت سمية: “هناك مشاهد أخرى تم تصويرها مرتبطة بشخصية الراحل إسماعيل ياس، الموضوع ليس به أي أهانة، الفنان الراحل هو نجم كبير وهيكون مفاجأة في الحلقات التي تم تسليمها للقنوات وتعرض الأيام القادمة”.

وعن العمل مع محمد رمضان في مسلسل موسى، قالت الخشاب: “محمد رمضان اتبهدل في المسلسل مش بيجيب دوبيلر وبيتعب جداً، يقوم بتصوير المشاهد بنفسه”.

وكان قد سبّب مشهد في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل “موسى” في أزمة جديدة بعد ظهور شخصية الراحل إسماعيل ياسين بمشهد مسيء حيث ظهر وكأنه يحاول النصب على موسى مستغلاً شهرته.