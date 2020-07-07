شاركت الفنانة المصرية “سمية الخشاب” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة صور لها التقطتها بجوار حمام السباحة، حيث كانت ترتدي فستان طويل باللون السيموني، كشف عن رشاقة جسدها بشكل كبير.

وتلقت الخشاب العديد من التعليقات الإيجابية في مضمونها من قبل متابعيها على مجموعة الصور التي نشرتها، إذ وصف البعض جسدها بأنه يشبه “حورية أو سمكة البحر”، وأطلق آخرون عليها لقب “ملكة جمال مصر”، ورأى متابعون آخرون أيضاً أنها ظهرت بإطلالة جذابة ومغرية إلى حد كبير وجميلة جداً.

وخلال سؤال من إحدي المتابعات لها عن كيفية خسارتها للوزن بهذا الشكل ونحتها للخصر الرفيع أجابت الخشاب بأن الرياضة الدائمة هي سر هذه النحافة مع اعتمادها تمارين الخصر، فقالت: “مية ورياضة وصيام متقطع لمدة 16 ساعة وسوائل فقط”.

في سياق آخر، أنسحبت الفنانة سمية الخشاب من بطولة “فيلم صابر وراضي” مع الفنان “أحمد آدم”، وذلك بسبب خوفها من الإصابة بـ فيروس كورونا، وأيضا خوفاً على والدتها، التي تحرص على اصطحابها إلى مواقع التصوير، الفيلم من تأليف محمد نبوى واخراج أكرم فريد، وبدأ تصوير العمل يوم الأربعاء الماضي بالمشاهد التي تجمع بين أحمد آدم ومحسن محي الدين، وهما شخصيتي “صابر وراضي”، اللذان تدور بينهما قصة إنسانية لا تخلو من المواقف الكوميدية .