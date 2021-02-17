أشعلت الفنانة المصرية سمية الخشاب مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر تطبيق انستغرام.

وعلقت سمية الخشاب على الصورة التي نشرتها بمناسبة عيد الحب بعد يأم على انقضائه قائلة ” الفالانتاين لسه مخلصش “.

وقد تألقت سمية الخشاب، 54 عاما، باللون الأسود القاتم، حيث ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة، ويتوسطه حزاما عريضا عند منطقة الخصر يبرز رشاقتها، ونسقت مع الأطلالة بوت مدبب باللون الفضي والأسود.

كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، والألوان النارية في المكياج كالأحمر الصارخ بالشفاه.

وقد تغزلت نادية الجندي بإطلالة سمية الخشاب وعلقت كاتبة “قمر الصور تجنن ماشاء وكل سنه وانتي طيبه حبيبتي وسعيدة وناجحة “.