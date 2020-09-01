نشرت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ صورا جديدة لها من حمام السباحة، وذلك على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت سمية في جلسة تصويرها الجديدة مرتدية الكثير من الإكسسوار الفضي، وذلك بعد اثارتها الجدل مؤخرا اثر نشرها صورا لها في حمام السباحة، وظهرت فيها مغطاة بالبرتقال.

على صعيد آخر ردّت سمية الخشاب مؤخرا على تشبيهها بـ”الحصان”، من قِبل معجبيها، مبدية إعجابها بهذا التشبيه.

ونشرت الخشاب عبر صفحتها الخاصة، صورة منقسمة نصفين تجمع بينها وبين حصان، وعلّقت على الصورة قائلة: “شكراً أحلى فانز على التشبيه الرائع والصوره الجميلة”.













