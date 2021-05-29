كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن كواليس تصوير مشهد الفرح الذي جمعها بطَلِيقِها الفَنّان أحمد سعد في مسلسل «موسى»، حيث روت تفاصيل الحديث الذي دَارَ بينها وبين محمد رمضان قبل تصوير تلك الحلقة.

كلام سمية الخشاب جاء خلال استضافتها ضيفة على برنامج «أسرار النجوم» من تقديم إنجي علي عبر محطة «نجوم إف إم»، حيث أوضَحَت خلال اللقاء كواليس ظهور طليقها الفنان أحمد سعد في مشهد الفرح بمسلسل «موسى»، قائلة إن محمد رمضان ذكي جدا وقد هاتفها وشَرَحَ لها سبب رغبته في ظهور أحمد سعد ومنحها حرية الرفض، لكِنّها رَحّبت بوجوده.

وصرحت سمية خلال استضافتها بأنّ أحمد سعد غَضِبَ من تَصريحها بأنّ سبب موافقتها هو عدم قطع رزقه، مشيرة إلى أنّ كل ما يَحدث للإنسان من باب الرزق سواء السعادة أو المرض أو الضحكة، وقالت إنّ تصوير المشهد تمّ بسلاسة وكانت المقابلة بينهما ودية.

كما أَفصَحَت سُمَيّة عن تَفَاصيل لِقائهما سوياً قائلة إنه عندما دخل الفنان أحمد سعد لوكيشن التصوير رحب بها وقال: «ازيك يا سمسم»، حيث ضحكت وابتسمت له.

وأكدت سمية الخشاب أنّها تَعَلّمت التَسامح ولا تَحمِل أيّ مَشاعر سَلبِيّة تِجاه الآخرين. وأشار سمية: «سَامَحت أحمد سعد ولا أحمل أي ضغينة تجاهه، حيث انفصلنا في هدوء»، موضحة أنها في الوقت نَفسِه لم تَندَم على حَدِيثها عن أحمد سعد وقت طَلاقِهِما أو دُخولِها في مَعارِك إعلامية معه بسبب شُعورِها بالظلم ورغبتها في توضيح موقفها.