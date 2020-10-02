كثيراً ما يبحث المشاهير في أرشيفهم عن صور تعود إلى زمن طفولتهم وشبابهم ويلفتون بذلك أنظار معجبيهم الذين يقارنون بين أشكالهم في الماضي وتلك الراهنة. وهو ما فعلته الممثلة المصرية سمية الخشاب حيث اختارت صورة قديمة لها نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وتعليقاً عليها كتبت: “Mini me أنا شايفة إني كنت جميلة وأنا صغيرة والحمد لله دلوقتي برضه ما زلت جميلة، الحقيقه إن كل مرحلة في عمرنا ليها جمالها الخاص. بحبكم “. ورأى الكثير من محبيها أنها كانت ولا تزال جميلة فيما أعتبر آخرون انها تبالغ بثقتها بنفسها وسخروا من ذلك.