وجهت الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” رسالة في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر إلى لاعب منتخب البرتغال ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ” كريستيانو رونالدو ” والتي دعته فيها إلى مقابلتها نظرا لتواجدها في البرتغال .

وتضمنت التغريدة صورة لسمية الخشاب في أحدث ظهور لها كتبت في تعليقها عليها : ” أنا في البرتغال عندي شوية حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتتم إزاي ” .

وكانت قد كشفت سمية الخشاب في تصريحات صحفية لها إلى أنها قد سافرت إلى البرتغال بصحبة عدد من نجوم الفن من بينهم : آسر ياسين ويسرا ونجلاء بدر ورزان مغربي وأمينة خليل بعد دعوتهم للاحتفال بعيد ميلاد قنوات mbc ال 30 .