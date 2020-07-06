شاركت الفنانة المصرية “سمية الخشاب” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة أبرزت جمال قوامها ولفتت إليها الأنظار بشدة، وأكد المتابعين من خلال التعليقات أنها بدت في تلك الأطلالة مثل الأميرات

حيث أطلّت الخشاب أمام سيارة حمراء بفستان سهرة باللون البنّي الفاتح مطرزاً بأزهار بيضاء أضفت عليه مزيداً من الأناقة، كما أبرزت تلك الإطلالة رشاقتها ونحتت قوامها بشكلٍ مثالي، حيث كان الفستان مكشوفاً عند منطقة الصدر والأكتاف، فأسدلت شعرها الطويل الأسود إلي الأمام علي أحد أكتافها، ليكون بمثابة أبرز الأكسسوارات التى أعتمدتها في تلك الأطلالة .

يُذكر أن الفنانة سمية الخشاب أنسحبت من بطولة “فيلم صابر وراضي” مع الفنان “أحمد آدم”، وذلك بسبب خوفها من الإصابة بـ فيروس كورونا، وأيضا خوفاً على والدتها، التي تحرص على اصطحابها إلى مواقع التصوير، الفيلم من تأليف محمد نبوى واخراج أكرم فريد، وبدأ تصوير العمل يوم الأربعاء الماضي بالمشاهد التي تجمع بين أحمد آدم ومحسن محي الدين، وهما شخصيتي “صابر وراضي”، وتدور بينهما قصة إنسانية لا تخلو من الكوميديا.