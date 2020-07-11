دعت الفنانة المصرية سمية الحشاب ضحايا التحرش الى عدم السكوت ومواجهة المتحرشين وذلك عبر فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وقالت سمية الخشاب: “لكل بنت تعرضت للتحرش أو الاغتصاب، إحنا معاكي والمجتمع معاكي!! التحرش والاغتصاب جرائم ليس لها أي مبرر”.

وتابعت سمية :”أرجوكي متسيبيش حقك، إنتي أنثى يعني الحياة يعني عصب كل حاجة، ماتكونيش سلبية وتتنازلي عن حقك وتدي حق للمتحرش أو المغتصب إنه يعمل كده في غيرك! لأ يعني لأ، وأوعوا تخافوا من الابتزاز، انتوا أقوى من أي حاجة، ولأ يعني لأ، ليكم كل الدعم حبايبي وكلكم أبطال”.

غير أن إحدى المتابعات اتهمت سمية الخشاب بترك حقها في نزاعها مع طليقها الفنان أحمد سعد، بعدما تسبب في فقد طحالها أثناء مشاجرة بينهما، حيث قالت :”أحيانا الظروف بتكون أقوى مننا حضرتك لما أحمد تسبب في فقدانك الطحال مش عاقبتيه على جريمته”.

وبدورها ردت سمية على المتابعة قائلة :”وصدقيني بعدها ندمت إني ما أخدتش حقي لكن ربنا بيجيب حقوق المظلومين”.

بينما حول متابع اخر تبرير التحرش بسبب ملابس الفتاة قائلا: “الرجل اذا شاف وحده لابسه قصير ولا صدرها طالع لبره كانها اشاره منها انها عاوزه حد يتحرش بيها فا يبقي ذا مبرر لتحرشوو بيها وفي حالات تحرشوو حتي ببنات محتشمه بس هنا مفيش له مبرر غير انو حيوان علشان كذا بقول لكل بنت خلي الحق معاك مش عليكي اوعي تدي مبرر لحد انو يتحرش بيكي” لترد عليه سمية الخشاب قائلة “الغرب بيلبسوا اللي علي مزاجهم وبيمشوا في الشوارع شبه عرايا ماباقولش ان ده صح بس محدش بيتحرش بيهم وكل واحد في حاله والناس بتحترم القانون “.