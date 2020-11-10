أجرت الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” اتصالا هاتفيا مع برنامج ” ET بالعربي ” كشفت من خلاله عن سبب غيابها عن حضور مهرجان الجونة السينمائي وبعض الأمور الخاصة بها .

وعن مهرجان الجونة علقت سمية الخشاب قائلة : ” الحمد لله إني مرحتش ” مشيرة إلى إصابة بعض الفنانين بفيروس كورونا بعد عودتهم من المهرجان .

وأضافت سمية إنها تحرص على الإنغلاق على نفسها وعلى أسرتها للوقائة من الإصابة بالفيروس وتابعت : ” ربنا يشفي كل مريض بس محدش كان ملتزم وكان شئ مخيف .. أنا مبروحش مناسبات اجتماعية عشان الدنيا لسه مش أمان ” .

وبسؤالها عن حالتها العاطفية بالوقت الحالي أجابت سمية الخشاب بأنها ليست مرتبطة وتعيش حالة من السلام بدون الارتباط العاطفي .