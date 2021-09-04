شاركت الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” متابعيها عبر حسابها على موقع تويتر تغريدة لها أعربت من خلالها عن رفضها لكلمة ” عانس ” التي يطلقها البعض على الفتيات التي تأخر زواجهن ومن يستخدمها للتقليل منهن .

وأكدت سمية الخشاب على ضرورة إختيار شريك الحياة المناسب ووجود التوافق بين الشريكين .. وعلقت مازحة بأن حياة العزوبية مريحة أكثر بالنسبة لها على حد وصفها .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” مفيش حاجة إسمها ست عانس .. في حاجة إسمها ست لسه ملقتش شريك حياتها المناسب .. ما هو مش أي حد وخلاص ده المفروض جواز وتوافق ” .

وتابعت سمية الخشاب : ” مفهوم العنوسة ده غلط جدا ومش عارفة ليه دايما مقرون بالمرأة وبعض الناس بتستخدمه كنوع من التقليل منها .. يا ريت نتخلص من المعتقدات الرجعيه دي .. وعامة السنجلة أريح ” .

مفيش حاجه اسمها ست عانس، في حاجه اسمها ست لسه ملقتش شريك حياتها المناسب، ما هو مش اي حد وخلاص ده المفروض جواز وتوافق..

مفهوم العنوسه ده غلط جدا ومش عارفه ليه دايما مقرون بالمرأه وبعض الناس بتستخدمه كنوع من التقليل منها، يا ريت نتخلص من المعتقدات الرجعيه دي، وعمتا السنجله اريح.. — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) September 3, 2021