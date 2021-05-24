شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها عبر حسابها على موقع تويتر مجموعة من التغريدات التي طالبت من خلالها بالتوقف عن الإساءة والتنمر على أصحاب الوزن الزائد والذي ينعكس عليهم مسببا آثار نفسية سيئة .

ونشرت سمية الخشاب قديمة لها ظهرت بها وهي بوزن زائد وكتبت قائلة : ” في حاجة خطيرة وضرورية لازم نبطلها إسمها fat shaming ودي إنك تقول تعليق سخيف أو تتنمر علي وزن حد أو حتي تقولها بهزار ” .

وتابعت : ” لإن ده بيأثر جدا علي صحتهم النفسية وأنا مريت بده قبل كده ففترة من الفترات وزني زاد شوية عن المعتاد وكنت بقرأ تعليقات سلبية كانت بتزعلني فأرجوكم no fat shaming ” .

في حاجه خطيره وضروريه لازم نبطلها اسمها fat shaming ودي انك تقول تعليق سخيف او تتنمر علي وزن حد او حتي تقولها بهزار، لان ده بيأثر جدا علي صحتهم النفسيه وانا مريت بده قبل كده ففتره من الفترات وزني زاد شويه عن المعتاد وكنت بقرأ تعليقات سلبيه كانت بتزعلني فارجوكم no fat shaming pic.twitter.com/kTthe0xg30 — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) May 24, 2021

وأضافت في تغريدة أخرى : ” وأي حد مرتاح فجسمه ومبسوط سيبوه يتبسط متدمروش صحته النفسيه بكلام بايخ ومعايير محددة لأن لما الإنسان بيبدأ يكره شكله أو جسمه أو بتنعدم ثقته فنفسه وده أكبر خطر علي صحته النفسية فياريت يا جماعه بلاش ال fat jokes السخيفة دي وكل واحد يخليه فنفسه ” .

واي حد مرتاح فجسمه ومبسوط سيبوه يتبسط متدمروش صحته النفسيه بكلام بايخ ومعايير محدده لان لما الانسان بيبدا يكره شكله او جسمه او بتنعدم ثقته فنفسه وده اكبر خطر علي صحته النفسيه فياريت يا جماعه بلاش الfat jokes السخيفه دي وكل واحد يخليه فنفسه — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) May 24, 2021