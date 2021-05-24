شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها عبر حسابها على موقع تويتر مجموعة من التغريدات التي طالبت من خلالها بالتوقف عن الإساءة والتنمر على أصحاب الوزن الزائد والذي ينعكس عليهم مسببا آثار نفسية سيئة .
ونشرت سمية الخشاب قديمة لها ظهرت بها وهي بوزن زائد وكتبت قائلة : ” في حاجة خطيرة وضرورية لازم نبطلها إسمها fat shaming ودي إنك تقول تعليق سخيف أو تتنمر علي وزن حد أو حتي تقولها بهزار ” .
وتابعت : ” لإن ده بيأثر جدا علي صحتهم النفسية وأنا مريت بده قبل كده ففترة من الفترات وزني زاد شوية عن المعتاد وكنت بقرأ تعليقات سلبية كانت بتزعلني فأرجوكم no fat shaming ” .
وأضافت في تغريدة أخرى : ” وأي حد مرتاح فجسمه ومبسوط سيبوه يتبسط متدمروش صحته النفسيه بكلام بايخ ومعايير محددة لأن لما الإنسان بيبدأ يكره شكله أو جسمه أو بتنعدم ثقته فنفسه وده أكبر خطر علي صحته النفسية فياريت يا جماعه بلاش ال fat jokes السخيفة دي وكل واحد يخليه فنفسه ” .