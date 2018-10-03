سميرة احمد تخضع لعملية جراحية في عينها

خضعت الفنانة المصرية سميرة أحمد لعملية جراحية في عينها، وذلك بعد تأكيد الأطباء على ضرورتها عقب إجرائها بعض الفحوصات الطبية.

وأكدت سميرة أحمد أن حالتها الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق، وأن هذه العملية جعلتها تشعر بأنها أفضل.

يذكر أن الفنانة سميرة أحمد قدمت العديد من روائع السينما المصرية بمشاركة العديد من النجوم الكبار، وكان آخر عمل لها فى الدراما “ماما فى القسم” عام 2010 ،وتستعد حاليا للعودة إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل جديد تخوض من خلاله تجربة الإنتاج، وذلك بعد غياب استمر لمدة 8 سنوات، إذ كان مسلسل “ماما في القسم” آخر عمل لها.