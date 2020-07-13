خضعت الفنانة اللبنانية الكيبرة سميرة توفيق، لعملية جراحية في مستشفى كليفلاند العالمي في أبو ظبي.

وقد طمأنت لينا رضوان، ابنة شقيقة سيمرة توفيق ومديرة أعمالها في منشور عبر حسابها على ”فيسبوك“إن حالتها الصحية مستقرة حاليًا موجهًة الشكر لكل من وقف بجانبها.

وأوضحت أن سميرة توفيق كانت تُعالج دائمًا في بريطانيا بالعاصمة لندن، ثم بيروت واستقر بها الأمر في الإمارات، مردفًة أنها كانت تُجرى فحوصاتها الطبية هذه المرة كالعادة ولكن بعد انتهائها أصابها عارض في القلب لم يطمئن له الأطباء.

واستطردت ابنة شقيقة سميرة توفيق قائلًة: ”اليوم كانت القسطرة، القسطرة لا تخيف كما هو متعارف، لكن الأطباء توقعوا نتائج أكبر، وكانت النتائج غير التوقعات.. فرحة الأطباء وعنايتهم كانت كبيرة بسلامة سميرة توفيق اليوم، الممرضين والمشفى والجميع“.

وكانت سميرة قد احتفلت بعيد ميلادها الـ 85 بداية العام، حيث انها من مواليد 25 ديسمبر 1935، برفقة أهلها وأصدقائها، وقد شاركت إبنة شقيقتها صورة من الإحتفال.