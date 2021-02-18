تحل الفنانة المغربية ” سميرة سعيد ” ضيفة مع الإعلامية المصرية ” وفاء الكيلاني ” في أولى حلقات الموسم الثاني من برنامجها ” السيرة ” والمقرر إذاعتها يومي الخميس والجمعة على قناة ” dmc ” .

وخلال الحلقة كشفت سميرة سعيد عن سبب فشل زيجاتها السابقة وما خرجت به من تلك التجارب .. فقالت : ” أنا متوفقتش في البني آدم اللي يكون توأم روحي ” .

كما تحدثت الديفا عن بداياتها في عالم الغناء منذ الطفولة وعلاقتها بوالديها وموقفها في العديد من الأزمات التي مرت بها خلال مسيرتها الفنية .

https://www.facebook.com/dmctv/videos/254903386097619/