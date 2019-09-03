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سميرة سعيد تحيي ذكرى رحيل رجاء بلمليح

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نشرت الفنانة ” سميرة سعيد ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة في ذكرى رحيل الفنانة ” رجاء بلمليح ” الثانية عشر .

وتظهر بالصورة سميرة سعيد برفقة رجاء بلمليح في صورة قديمة ونادرة لهما .. وأرفقتها سميرة سعيد برسالة حب وتقدير إلى الفنانة رجاء بلمليح .

وكتبت سميرة سعيد في تعليقها على الصورة قائلة : ” الله يرحمك رجاء كنتي من المطربات المحترمات .. تركتي فن جميل وسمعة طيبة وإرث جميل من محبة الناس ” .

وأضافت : ” انا متأكدة أن ابنك وأسرتك فخورين بما أنجزتيه في حياتك .. نتذكرك دائما ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الصورة داعيين الله بالرحمة والمغفرة للفنانة الراحلة رجاء بلمليح .

 يذكر أن الفنانة المغربية رجاء بلمليح توفيت في 2 سبتمير لعام 2007 عن عمر يناهز ال 45 عاما بعد صراع مع المرض إثر إصابتها بسرطان الثدى .

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الله يرحمك رجاء.. كنتِ من المطربات المحترمات.. تركتِ فن جميل وسمعة طيبة.. وإرث جميل من محبة الناس.. وانا متأكدة ان ابنك وأسرتك فخورين بما أنجزتيه في حياتك.. نتذكرك دائماً..

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